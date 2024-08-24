Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanış programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Bin 937 sporcuya sporun temel teknikleri öğretildi.

24.08.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yaz Spor Okullarındaki 12 farklı branştaki kurslara katılan bin 937 sporcuya alanında uzman antrenörler tarafından sporun temel teknikleri öğretildi. Kapanış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan İlhan Geçit, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen sportif organizasyonlara yıl boyunca devam edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkı sunduğu Yaz Spor Okullarının kapanış programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Yakınca Spor Salonu'nda veliler, antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 12 farklı branşta gerçekleşen kurslara katılan bin 937 sporcuya fiziksel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek planlı ve sistemli eğitimlerin verildiğini söyledi.

Sporun insan hayatına çok önemli katkıları olduğunu ifade eden Başkan Geçit, "Çocuklarımızın yaz tatillerini verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımızda bin 937 sporcumuza alanında deneyimli antrenörlerimizin gözetiminde güzel ve kaliteli eğitimler verildi. Her bir çocuğumuzun gelecekle ilgili hayalleri ve hedefleri vardır, bizlerde bu tür kurslarımızla onların bu beklentilerinin gerçeğe dönüşmesi noktasında destek sunuyoruz. Kurslarımızın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve antrenörlerimizin yanı sıra çocuklarını tablet ve bilgisayar başından kaldırıp erken yaşlarda sportif faaliyetlere katılımını teşvik eden tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın sağlıklı bir hayata sahip olmasıyla birlikte bedensel ve zihinsel gelişimleri için çok önemlidir. Spor, sosyal ilişkileri güçlendirir, aile ve çevreyle kurulan iletişimi hem artırır hem de sağlıklı hale getirir. Spor yapan bir insan sağlıklı olur, zihinsel kapasitesi güçlenir, vücut fonksiyonları daha sağlam hale gelir, insan fizyolojisine çok önemli katkılar vardır. Yaz Spor Okulları ile bu tür sosyal ve sportif faaliyetleri önemsiyoruz ve destekliyoruz. Çocuklarımızın sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak için yıl boyunca bu tür kurslarımızı açık tutacağız" dedi.

Konuşmasında sosyal ve sportif faaliyetlerin şehrin normalleşme sürecine önemli katkılar sunacağına da dikkat çeken Başkan Geçit, "Şehrimizi ayağa kaldırmak sadece inşaat faaliyetlerinden ibaret değildir, şehrimizi bir bütün halinde ayağa kaldıracağız. Spor faaliyetleriyle, kültürel aktiviteleriyle, şehrin tarihi dokusunu koruyacak ve güçlendirecek etkinliklerle bu kadim şehri moral değerleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt'u her alanda ve her anlamda güçlendirmek için sosyal faaliyetlerin sayısını artıracağız. Yaz Spor Okullarımızın yanı sıra devam eden sosyal ve kültürel kurslarımız bu düşüncemizin gerçeğe dönüşmesi noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal faaliyetlere katılarak şehrimizi yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımıza büyük güç katan ailelerimize ve çocuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Geçit konuşmasından sonra 2019 ile 2024 yılları arasında Yeşilyurt Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan İbrahim Bingül ile birlikte Yaz Spor Okulu antrenörlerine teşekkür plaketi, sporculara ise başarı belgelerini takdim etti. Plaket takdiminden sonra Yaz Spor Okulu Jimnastik Takımı ile Kick-Boks Takımı sporcuları, özel gösterilerini davetlilerle paylaştılar. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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