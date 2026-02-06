Yığılca ilçe stadında tribün çalışması devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Yığılca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamit Sakal ile birlikte Yığılca İlçe Stadı'nda yapımı devam eden tribün çalışmalarını yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen inceleme sırasında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan İl Müdürü Arslantürk, spor altyapısının güçlendirilmesinin gençlerin spora yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Tribün çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sporcuların ve vatandaşların daha modern, güvenli ve konforlu bir ortamda müsabakaları takip edebileceği belirtildi. Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise ilçe sporuna katkı sağlayacak yatırımların devam ettiğini vurgulayarak, İlçe Stadı'nda yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanacağını dile getirdi. İnceleme programı, karşılıklı değerlendirme ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.