Yiğit Arslan Beşiktaş'a Veda Etti - Son Dakika
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Yiğit Arslan Beşiktaş'a Veda Etti

21.06.2026 16:57
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Beşiktaş GAİN erkek basketbol takımının milli oyuncusu Yiğit Arslan, duygusal bir mesajla veda etti.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Yiğit Arslan, siyah-beyazlılara yayımladığı mesajla veda etti.

30 yaşındaki şutör oyun kurucu, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Uzun zaman sonra kendisini ifade etmekte zorlandığını vurgulayan Yiğit Arslan, "Yaşanan binlerce anı, sevinçler ve üzüntüler... 3 yıl önce bu kulübün kapısından içeri girdiğimde bu kadar hikaye yazacağımızı düşünmemiştim. Hepimiz çok hırslı ve açtık ancak yaşadıklarım hayallerimin de ötesinde oldu. Üzüntülerim de öyle. Kupaların kıyısından dönmek, beklentileri aşmak ama aynı zamanda bu başarılarımızı kupayla taçlandıramamak hep içimde bir ukde olarak kalacak. Dönüp baktığımda, her saniyesinde bu kulüp için her şeyimi verdiğimi görmek ve böylesine büyük bir kulübün kaptanlığını yapmak, hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur olacak. Bu kulüpte kardeşler, abiler ve dostlar edindim; taraftarlarımızla güçlü bir bağ kurdum. Allah'a çok şükür, bugün bunları başım dik, gözlerim dolu ve içim rahat bir şekilde yazıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübüne veda etmenin çok zor olduğunun altını çizen milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Hayatımda ve kariyerimde yeni bir hikayenin sayfalarını açmadan önce şunu söylemek isterim ki ben buradaki herkesi çok sevdim. Kalbimde kocaman bir yer kapladı ve her geçen gün büyüdü bu sevgi. Üç yıl boyunca bana destek olan başta yöneticimiz Özkan Arseven'e ve genel menajerimiz Nedim Yücel'e, ofiste çalışan ekibimize, hocamız Dusan Alimpijevic ve değerli teknik ekibimize, son final serisinde dahi sakat olmama rağmen bana her zaman destek olan sağlık ekibimize ve emekçi malzeme ekibimize, kısacası bu yolculukta emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Buradan ayrılırken ailem büyümüş, hepinizle birlikte kocaman bir aile olmuş olarak ayrılıyorum. Tüm Beşiktaş ailesi, hakkınızı helal edin. Sevgi ve saygılarımla."

Haziran 2023'te Beşiktaş'a katılan Yiğit Arslan, siyah-beyazlı formayla üç sezon mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yiğit Arslan Beşiktaş'a Veda Etti - Son Dakika

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