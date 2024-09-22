Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek aradaki puan farkını 5'e çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Japonya'dan telefonla arayan bir arkadaşıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı, bana şu cümleyi söyledi ve kapattı; 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz, kendinde bir değer yoksa boşuna tırmalama' dedi! Haklı sanki! Belki de Yalçın Küçük Haklı! Zaman gösterecek!" dedi.
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından atılan mesaj Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a eleştiri olarak yorumlandı.
Son Dakika › Spor › Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz - Son Dakika
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