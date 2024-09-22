Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz - Son Dakika
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Spor

Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç\'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Japonya'dan bir arkadaşıyla telefonda yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Bulut "Arkadaşım aradı, bana şu cümleyi söyledi ve kapattı; 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz, kendinde bir değer yoksa boşuna tırmalama' dedi! Haklı sanki" ifadelerini kullandı.

22.09.2024 11:13
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Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek aradaki puan farkını 5'e çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BELKİ DE YALÇIN KÜÇÜK HAKLI"

Japonya'dan telefonla arayan bir arkadaşıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı, bana şu cümleyi söyledi ve kapattı; 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz, kendinde bir değer yoksa boşuna tırmalama' dedi! Haklı sanki! Belki de Yalçın Küçük Haklı! Zaman gösterecek!" dedi.

ALİ KOÇ'U MU HEDEF ALDI?

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından atılan mesaj Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a eleştiri olarak yorumlandı.

Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

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Son Dakika Spor Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Neşe yer:
    senin gibi devletin parasını yemiyor bu yetrli. 5 0 Yanıtla
  • Sakin Kafa:
    bu da kendini nimetten sanıyor 2 0 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    dede parasıyla saltanat olmaz ve devletin parasıylada saltanat olmaz önce bir aynaya bakın yazmadan arkadaslar 0 0 Yanıtla
  • Zülfikar Kilic:
    Cumhur başkanımız sayesinde kendini bir yere koymuş konuşuyor reis olmasa aceba sonunuz ne olacak 0 0 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Allahtanholdingin yönetimini Ali koca vermemisler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz - Son Dakika
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