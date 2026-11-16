Yiğit Gülmezoğlu, ortak değerlendirme sonucu Fenerbahçe Medicana'da kadro dışı kaldı

Yiğit Gülmezoğlu, ortak değerlendirme sonucu Fenerbahçe Medicana'da kadro dışı kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya paylaşımında kararın, kulübün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda alındığı belirtildi.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
Kaynak: AA
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