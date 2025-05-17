Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri Ödül Töreni Gerçekleşti

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde 77 okuldan 9 farklı okuldan 4 bin 50 öğrencinin katıldığı ilçe spor şenlikleri ödül töreni Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde yapıldı.

Yıldırım Belediyesi'nin öncülüğünde Kaymakamlık, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle 9 Ocak'ta başlayan 'Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri'yle 77 okuldan 4 bin 50 öğrenci sporla buluştu. Futbol, basketbol, 3x3 basketbol, voleybol, satranç, jimnastik, dart, futsal ve beceri parkuru olmak üzere 9 farklı branşta düzenlenen müsabakaları 9 Mayıs'ta sona erdi. Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nde dereceye giren takımlar için malzeme dağıtımı ve ödül töreni düzenlendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Milli Müdürü Mustafa Sevinç, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, sporcular ve veliler katıldı.

Malzeme dağıtımı ve ödül törenine katılan öğrenci ve velilere hitap eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün burada sadece bir spor şenliğini değil; çocuklarımızın gayretini, takım ruhunu ve azmini kutluyoruz. Spor sadece kazanmak değil; özgüven, beceri ve birlikte başarma kültürüdür. Bu değerler etrafında, Yıldırım'ı sporda parlayan bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

651 bin kişiye spor imkanı

Yıldırım'da sporu tabana yaymak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Spor kenti Yıldırım vizyonumuzla; her yaş gurubuna, her ihtiyaç gurubuna hitap eden spor yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2019 yılından bu yana ilçemize kazandırdığımız 22 spor tesisinde, 20 farklı branşta eğitim veriyoruz. Bugüne kadar; yaz ve kış spor okullarımızda 219 bin 47 çocuğumuza, sosyal sorumluluk projeleriyle 32 bin 816 çocuğumuza, 2 bin 540 özel evladımıza ve ailelerine, kadın spor merkezlerimizde 72 bin 658 kadınımıza ve erkek spor salonlarımızda 629 hemşehrimize hizmet sunduk. Toplamda ise 327 bin 690 vatandaşımıza spor eğitim ve hizmeti vererek sporun tabana yayılmasını sağladık" diye konuştu. Başkan Yılmaz, Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım gösteren tim öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Sporları İlçe Şenlikleri'ne gençlerin gösterdiği ilginin önemine vurgu yapan Kaymakam Metin Esen ise, "Beş bine yakın gencimizin bu etkinliklere katıldı. Bu gençlerimizin azminin, çalışkanlığının göstergesi. Sizleri kutluyorum sevgili gençler. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayram hediye ettiği gençler sizlersiniz. 19 Mayıs sadece bir tarih değil, bir direniştir, bir varoluştur. Sizler ise şahlanışın mimarları olacaksınız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dereceye giren okullar, sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - BURSA