Yıldırım: Fenerbahçe\'nin Önceliği İki Santrfor

ESKİ Fenerbahçe başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, "Futbol takımımız ve diğer branşlar için çalışmalar yapılıyor. Önceliğimiz iki tane santrfor almak. Bunun çalışması sürüyor ve kısa zamanda belki de açıklarız" dedi.

Eski Fenerbahçe başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Bursa'da düzenlenen etkinlikte Eskişehir, Balıkesir, Afyonkarahisar ile Bursa ve ilçelerinden gelen sarı-lacivertli camianın derneklerine ve taraftarlarına açıklamalarda bulundu. Bütün amaçlarının bu yıl şampiyon olabilmek olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, "Şampiyon olduktan sonra da kurmuş olduğumuz sistemle gençler devam edecek ve Fenerbahçe'yi 2001-2011 arasındaki başarılı döneme yeniden taşımak için hep beraber çalışacağız. 2024 yılında çocuklarımızın üzüntülerinden dolayı 'Çocuklar için' dedik. Ama 2026'ya geldik, yine aynı olayları yaşadığımızı gördüğümüz için bu sefer tamamen soyunmuş olduk. Çok değerli insanların yer aldığı bir yönetim kurulu oluşturuyoruz. Bu yönetim kurulu aynı zamanda, 1998 yılından sonra benim kurmuş olduğum yönetimde yer alan arkadaşların; kulüp başkanı, federasyon başkanı, divan başkanı veya başka kurumlarda önemli görevlerde bulunan insanlar olarak hep birlikte yer aldığı bir yapıdır. Hepsini gördük, destekledik. Bu yönetim kurulu, önümüzdeki en az 10 seneye damga vuracak bir yönetim kurulu olacak. Futbol aklı konusunda ise eski sporculardan oluşan bir danışma kurulumuz olacak ve onlar da bizimle beraber çalışacaklar" diye konuştu.

'65 BİN KİŞİLİK STAT PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ'

İktisadi projelerin geriye dönük hazırlıklarını ayrıca yapacaklarını söyleyerek, stat kapasitesi ile ilgili de açıklama yapan Yıldırım, "Stadın kapasitesiyle ilgili ön izinler alındıktan sonra da yapımıyla ilgili çalışmalara başlayacağız. Büyük ihtimalle 65 bin kişilik olacak stadyumun hazırlıklarını yapacak ve projeyi başlatacağız. Fenerbahçe'nin uzun süreli hedefi ne olmalıdır? Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapısını kurmak, gelirlerini sürekli artıracak bir yapılanma oluşturmak, taraftarların ekonomik güce katkı sağlayacağı organizasyonlar yaratmak, kulübün yapısını 'yapboz' durumundan çıkarıp sürekli bilgi üreten ve mevcut bilgileri kalıcı olarak aktaran bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu, bizim 2011'e kadar mevcut sistemimizdi. Ancak 2011'de 3 Temmuz'dan sonra bu sistem maalesef bozuldu" ifadelerini kullandı.

'MADDİ KAYNAK YARATACAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ'

Kulübün parasal sorunlarını aşacaklarını söyleyen Yıldırım, "Bakın, Aziz Yıldırım döneminde, 20 yıllık başkanlığım boyunca bir gün bile para konuşmadım. Sanki Merkez Bankası vardı da biz oradan alıp harcadık. Öyle değildi. Kaynakları biz yaratıyorduk. Yine yaratacağız. Fenerbahçe her zaman maddi kaynak bulur, bunu yaratır. Benden sonraki dönemlerde de bu görülmüştür. Sponsorların daha çok geldiği, daha fazla maddi kaynak yaratıldığı sponsor projelerini de geliştireceğiz. Hep beraber Fenerbahçe'ye sahip çıkacağız. Fenerbahçe sahipsiz değildir, çünkü sahipleri sizlersiniz" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR GELECEĞİZ'

Futbol takımı ve diğer branşlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Önceliğimiz, iki tane santrfor almak. Bunun çalışması sürüyor ve kısa zamanda belki de açıklarız. Benim geçmişteki tecrübelerimi biliyorsunuz. Ben diyorum ki bir tane yıldız olabilir. Sonra 'Başka almıyor', 'Bir tane alıyor' veya 'Para yok' diyorlar. Kulübün içine girmeden neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Kulübün ne kadar parası var? Ne kadar ceza geliyor? Limitler ne kadar? Hangi oyuncuları gönderip hangilerini almak lazım? Bununla ilgili bir ekip çalışıyor ama kulübün içine girmeden elimizdeki veriler tam değil. Biz Fenerbahçe futbol takımının kalitesini artıracağız. Ben, 'Bir yıldız olsun, diğerleri de mücadele eden oyuncular olsun' dedim. Yıldız kimdir? Ortega'dır, Anelka'dır, Alex'tir. Appiah yıldız değildir, yardımcı oyuncudur. Onların yanında oynayan çok kaliteli oyuncular vardır. Onlar yıldız değildir ama takımı tamamlayan önemli bireylerdir. Herkes bunu böyle anlasın. Gerekirse iki tane de alırız. Ama alacağımız oyuncuların hepsinin değeri Appiah gibi olacaktır. David veya Nobre gibi olacak. Rahat olun, her şeyi çalışıyoruz. Biz seçimden sonra 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi'ne hazır geleceğiz" diye konuştu.