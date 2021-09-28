Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kış köyü olma yolunda

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni kış köyü yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Sıcak Çermik arasındaki bağlantı yolu, bungalov evler ve Yıldız Dağı Yakupoğlan-Yusufoğlan köy yolu asfalt sathi kaplama çalışmalarını denetledi.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Sivas'ın hem marka değeri hem de cazibe merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin özellikle kış döneminde şehrin sosyal ve eğitim hayatına çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

Yıldız Dağı'nı yılın dört mevsimi etkin bir şekilde kullanmak istediklerini vurgulayan Ayhan, "Bu sene de gençlik kampları adı altında 5 bine yakın evladımızı bu dağdaki otelimizde ve tesislerimizde ağırladık, Bu konuda ciddi manada çok olumlu geri dönüşler oldu. İnşallah devam ettireceğiz, daha da artıracağız. Adrenalin tutkunu bazı sporcuları, doğasever sporcuları ağırladık. Sivas merkez ve çevresiyle bu dağımızı daha da yakınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en modern ve en ekonomik kayak merkezine sahip olduklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Buraya gelen misafirlerimizin isteklerine uygun şekilde sürekli tesislerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Kayak kültürü, hizmet sektörü ve bu anlamdaki kültürümüz yeni olduğu için, başka yerleri de görerek adımlar atıyoruz. Ticari bir kaygımız yok. Tamamen vatandaşlarımızın, Sivas'ımızın evlatlarının, Tokat'taki kardeşlerimizin bu dağı çok daha etkin kullanmalarını arzu ediyoruz. Onun için fiyatları da çok daha mütevazı tutmaya çalışıyoruz. Otellerimizi yeniledik, pistleri yeniliyoruz. Hedefimiz burada bir kış köyü yapmak. Dağımızı daha kullanılabilir hale getirmek, sadece kayak için değil, o görselliği, kışın o güzelliğini de yaşatmak için tesisler yapıyoruz."

Geçen yıl Yıldız Dağı'na 10 bungalov ev yaptıklarını ve bu evlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Ayhan, 15 bungalov evin yapımına başlanıldığını da ifade etti.

Ulaşım noktasında yapılan çalışmaları da anlatan Ayhan, Tokat bağlantı yolunun gelecek hafta ulaşıma açılacağını müjdeledi.