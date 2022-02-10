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Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı - Son Dakika

Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı

10.02.2022 15:18
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini Minikler Festivali" Sivas'ta organize edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini Minikler Festivali" Sivas'ta organize edildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 41 sporcunun katılımı ile Türkiye'nin en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yapılan yarışlar resmen nefes kesti. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiledi.

Derece yapan sporcular

Yarışlar sonunda 2015 doğumlu erkeklerde Abdullah Topuz birinci, Baran Paycu ikinci, 2014 kızlarda Mirel Mocan birinci, 2014 erkeklerde Aras Ergün birinci, Mert Üresin ikinci, Tuna Yılmaz üçüncü, 2013 kızlarda Sare Erdemir birinci, Dila Gürsoy ikinci, Bade Öğütçü üçüncü, 2013 erkeklerde Şan Gürdil birinci, Yusuf Kılıç ikinci, Berke Akbulut üçüncü, 2012 kızlarda Başak Polat birinci, Derin Özgüner ikinci, Zeynep Kalafatoğlu üçüncü, 2012 erkeklerde Ayaz Kartal birinci, Alp Lule ikinci, Mustafa Çağan Barutçugil ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalyaları katılımcılar tarafından takdim edildi. - SİVAS

Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı
Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı

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Türkiye Kayak Federasyonu, Toros Dağları, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldız Dağı'nda alp disiplini minikler festivali heyecanı - Son Dakika Spor


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