Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor

07.03.2022 13:03
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor

Türkiye'nin en genç kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'n de Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en genç kayak merkezi Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'n de Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olma özelliği taşıyan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi bu yıl Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Buruciye A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, birçok ilden sporcuların katılımıyla geçtiğimiz gün start aldı. Kadınlar kategorisinde 8, erkekler kategorisinde ise 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada eleme karşılaşmalarını geçen sporcular bugün ana tablo maçlarında karşı karşıya geldi. Sporcuların bir üst tura geçmek için verdiği mücadele nefesleri kesti. Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nın final müsabakaları çarşamba günü oynanacak.

"Güzel bir turnuva oluyor"

Antalya Kumluca Belediyesi'nden turnuvaya katılan sporculardan Derya Özçelik, "3 yıldır kar voleybolu sporuyla uğraşıyorum. Güzel bir turnuva oluyor. Kar voleybolu ülkemizde yeni başlayan bir spor. Diğer şehirlerde de birçok turnuvaya gittik ama Sivas'ta gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Birazdan biz de maç yapacağız ama rakiplerimiz çok tecrübeli. Milli takımdan ablalarımız var. Biz de elimizden geleni yapacağız. Güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum" dedi.

"Yıldız Dağı'nı çok beğendik"

Turnuvaya Kayseri'den katılan Ayhan Karademir ise, "Nuh Naci Yazgan Üniversitesi adına katıldık bu turnuvaya. Dün biz eleme oynamıştık, elemeyi geçtik. Şimdi ana tablodayız. İlk maçımızı Star Voleybol takımıyla oynayacağız. Bakalım ne yapacağız o zaman belli olacak. Yıldız Dağı'nı çok beğendik. Daha önce de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin düzenlediği turnuvaya katılmıştık. Pistleri, sahaları her şeyi çok iyi" şeklinde konuştu. - SİVAS

Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor
Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor

YORUMLAR
500
Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı'nda devam ediyor Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı'nda devam ediyor Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı'nda başladı Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Yıldız Dağı'nda başladı

Toros Dağları, Türkiye, Turizm, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Dağı'nda düzenlenen Kar Voleybolu Şampiyonası nefes kesiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement