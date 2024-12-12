İngiliz devi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, Manchester City hakkında olay bir yorum yaptı.
Manchester City'nin Juventus'a 2-0 kaybetmesi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Instagram üzerinden Manchester City'nin kaybettiği maç hakkındaki bir paylaşıma yorum yapan Richarlison, "Tanrı'nın laneti hırsızın evinin üzerine düşer. Pisliğe batıyorlar!" dedi.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme - Son Dakika
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