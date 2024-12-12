Yıldız futbolcudan Manchester City\'e olay gönderme

Spor

İngiliz devi Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, Manchester City hakkında olay bir yorum yaptı.

"PİSLİĞE BATIYORLAR"

Manchester City'nin Juventus'a 2-0 kaybetmesi sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Instagram üzerinden Manchester City'nin kaybettiği maç hakkındaki bir paylaşıma yorum yapan Richarlison, "Tanrı'nın laneti hırsızın evinin üzerine düşer. Pisliğe batıyorlar!" dedi.