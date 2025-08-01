Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum\'a geldi, servet harcadı

Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda da forma giyen Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele, ailesiyle birlikte Ege'nin incisi Bodrum'da tatil yaptı. Yıldız futbolcu, 2021 yılında evlendiği Rima Edbouche ve kızıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

ÖZEL JETLE GELDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Fransa'daki Labourge Havalimanı'ndan kalkan özel bir jetle Bodrum'a iniş yapan Ousmane Dembele, bu lüks yolculuk için 35 bin dolar (1 milyon 423 bin TL) ödedi

SERVET HARCADI

Ünlü futbolcu ve ailesi, geceliği 3 bin dolar (122 bin TL) olan otelde konaklıyor. Dembele, Fransa'ya dönüşüyle birlikte Bodrum tatili için yaklaşık 150 bin doları (6 milyon TL) gözden çıkardı. Ousmane Dembele, özel bir yat kiralayarak, ailesi ile Cennet Koyu'nu ve Türkbükü'nü de gezdi.