Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, kızıyla şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, kızıyla şampiyonluk hedefliyor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, kızı Fatma Erva Çınar ile birlikte şampiyonluklar peşinde. Ahmet Çınar, kızının yeteneklerini keşfetmesiyle birlikte boks çalışmalarına ağırlık verdi. Fatma Erva, Türkiye Boks Şampiyonası'nda 36 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Babasıyla birlikte spor salonlarına giden Fatma Erva, Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Üst Minik Kadın Erkek Boks Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmak hedefinde. Fatma Erva, ileride olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

18.07.2024 11:21
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Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, sporcu yetiştirdiği kızı Fatma Erva Çınar (14) ile şampiyonluklar hedefliyor.

Boksla yaklaşık 35 yıldır uğraşan Ahmet Çınar, Çankırı'da kendisinin başlattığı "Her Çocuk Özeldir Çoklu Branş Eğitimi Projesi" ile kızının da yeteneklerini keşfetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı taramada da Fatma Erva'nın yetenekli sporcular arasına seçilmesinin ardından Ahmet Çınar, kızıyla boks çalışmalarına ağırlık verdi.

Ev ve spor salonunda yapılan çalışmaların ardından Fatma Erva, 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de yapılan Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 36 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Ahmet Çınar, AA muhabirine, Fatma Erva'nın spor salonlarında büyüdüğünü söyledi.

Kızını çok küçük yaşlarda spor salonlarına götürmeye başladığını anlatan Çınar, "Boksta Türkiye Şampiyonası'na katıldığımızda hedefimiz şampiyon olmaktı. Hedefe kilitlendik, evde boks konuşulur oldu, hayalimiz boks oldu. Erva da istedi ve başardık. Benim milli takım başantrenörü olmam ve milli takımla başarılar yakalamam Erva'nın da motivasyonunu artırdı. Zaman zaman onu milli takım kamplarına götürüp ablalarıyla antrenmana sokuyordum. Bu şekilde sürekli gelişim sergiledi. Bu sene Türkiye şampiyonasında ilk turda 2023 yılının Türkiye şampiyonunu yendi, toplamda 4 maç kazanarak Türkiye şampiyonu oldu." bilgilerini verdi.

"Hedefimiz önce Bosna Hersek'te İstiklal Marşı'mızı okutmak"

Fatma Erva'nın ağustos ayında Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Üst Minik Kadın Erkek Boks Şampiyonası'na katılacağını dile getiren Çınar, "Hedefimiz orada İstiklal Marşı'mızı okutmak. Buna inanıyoruz. Sıkletinin üstünde vuruşa, fiziğe, kuvvete sahip. Tamamen bilimsel çalışmalarla Erva bu şampiyonluğu yakaladı. Erva, tam bir olimpik sporcu edasında maçlara profesyonelce hazırlanıyor. İnşallah hedefimiz önce Bosna Hersek'te İstiklal Marşı'mızı okutmak daha sonraki yıllarda da olimpiyat yolunda hızla ilerlemek." ifadelerini kullandı.

Antrenör olarak bugüne kadar birçok sporcunun köşesinde birçok başarılara imza attığına dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:

"Erva ile yaşadığım duygu bambaşkaydı. Kızım sonuçta maçlarında biraz daha heyecan ve adrenalin seviyesi yüksek oluyor. Kızımın kazandığı maçlarda anlatılmaz bir duygu yaşıyordum, göz yaşlarımı tutamıyordum. Hepsi bizim için değerli sporcular ama evlat bir başkaymış, bunu maç içinde daha fazla görmüş oldum."

"Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Fatma Erva Çınar da 4 yaşından beri babasıyla spor salonlarına gittiğini ve oradaki sporcuları izlediğini dile getirdi.

Boksta yetenekli olduğunu Türkiye şampiyonluğuyla gösterdiğini dile getiren Erva, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Babamın antrenör olması da bana katkı sağladı. Başka branşlar da yapabilirdim ama ilgimi çektiği için boks yapmaya karar verdim. Geçen sene ilk resmi müsabakama katıldım. Bu sene de ilk Türkiye şampiyonluğumu kazandım. Önümde uzun bir süreç var. Busenaz Sürmeneli, Busenaz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız ablalarım gibi ileride büyük işler başarmayı hedefliyorum. Babamın desteğiyle de ileride olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, kızıyla şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

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