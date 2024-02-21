Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor

Spor

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın İtalya'nın Napoli kentinde başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 22-29 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 43 ay-yıldızlı sporcu kürsü mücadelesi verecek.

Kılıç branşındaki sporcular Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, flöre ve epede mücadele eden eskrimciler ise İzmir Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı ve şampiyonaya katılmak için Napoli'ye gitti.

Türkiye, geçen yıl Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazanmıştı.

Öte yandan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa eskrim sezonunu birinci tamamlayarak, Avrupa Eskrim Konfederasyonu klasman birinciliği kupasının sahibi olmuştu.