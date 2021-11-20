Yılın Spor Röportajı Ödülü DHA'ya

Hempa Çocuk Derneği'nin 'Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülleri' kapsamında verilen Yılın Spor Röportajı ödülünün sahibi 'Şanlıurfalı minik hentbolcu Merve Akpınar: Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' haberiyle DHA muhabiri Nesrin Aydın Yaldız oldu.

Avrupa'nın çocuklar tarafından kurulmuş tek derneği olan Hempa Çocuk Derneği'nin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü kapsamında düzenlediği 'Çocuk Hakları Duyarlılık Ödülleri' sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Nesrin Aydın Yaldız, 'Şanlıurfalı minik hentbolcu Merve Akpınar: Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' haberiyle Yılın Spor Röportajı Ödülü'ne layık görüldü. Ankara'da düzenlenen 3'üncü Çocuk Hakları Zirvesi'nde yapılan törenle ödüller sahiplerine verildi. DHA muhabiri Nesrin Aydın Yaldız, ödülünü Hempa Çocuk Derneği Başkanı İbrahim Enes Duruay'ın elinden alırken, "Bizim mesleğimizin en güzel yanı yaptığımız haberlerle insan hayatına dokunuyor olmak. Merve bir semboldü ama bu haberle tüm takımın hayatına da dokunmuş olduk" dedi.