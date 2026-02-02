Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi\'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız

Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Messi ile alay edildiği anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Söz konusu videoda 4-5 erkekten oluşan bir grubun, genç yaştaki Messi'yle dalga geçtiği görülüyor. Programdaki bu anlar, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada yeniden paylaşılınca kullanıcılar tarafından eleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.