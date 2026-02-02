Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız

Haberin Videosunu İzleyin
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi\'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
02.02.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi\'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Haber Videosu

Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Videoda, genç yaştaki Messi ile dalga geçildiği anlar dikkat çekiyor. Aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kullanıcılar tarafından eleştirildi. Birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.

Lionel Messi'nin futbol kariyerinin ilk yıllarında katıldığı bir komedi programına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Messi ile alay edildiği anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Söz konusu videoda 4-5 erkekten oluşan bir grubun, genç yaştaki Messi'yle dalga geçtiği görülüyor. Programdaki bu anlar, aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada yeniden paylaşılınca kullanıcılar tarafından eleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, Messi'ye yönelik tavrın saygısızlık içerdiğini savunurken, bazıları da dönemin televizyon anlayışını hatırlatarak olayın bağlamına dikkat çekti.

Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:20:34. #7.11#
SON DAKİKA: Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.