Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır - Son Dakika
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Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır

17.06.2022 14:12

Türk futbolunun renkli simalarından tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Haberler.com'un konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Vural, 17-18 yaşlarında Gençlerbirliği'ne gelen Ümit Karan'ı oynatması sebebiyle dönemin başkanı İlhan Cavcav'ın kendisine bozulduğunu belirterek, "Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır" dedi.

Futbol severlerin sevgisini kazanan usta teknik adam Yılmaz Vural Haberler.com'un konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren tecrübeli hoca gündem yaratacak ifadeler kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYRILMAMIN SEBEBLERİNDEN BİRİ ÜMİT KARAN'DIR"

Yılmaz Vural, eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Ümit Karan ile bağlantılı olarak yaşadığı olayı Haberler.com'a anlattı. Tecrübeli hoca Ümit Karan'ı Türk futboluna kazandıran ismin kendisi olduğunu belirterek: "Mesela Ümit Karan'ın Almanya'dan gelmesi, Türkiye'de oynaması, onu ilk oynatan benim. 17-18 yaşlarında Gençlerbirliği'ne geldi. Onun Türkiye futbol pazarına çıkmasının sebebi benim. Gurur duydum. Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır. Allah rahmet eylesin kulüp başkanı İlhan Cavcav, ben Ümit'i oynatıyorum diye çok bozuluyordu bu duruma. Çünkü ciddi paralara Polonyalı bir oyuncu almıştık ama ben amatör bir takımdan gelmiş gencecik bir çocuğu oynattım" ifadelerini kullandı.

"ÜMİT UNUTMA BENİ"

Yılmaz Vural anlattığı bu çarpıcı hikayenin devamında: "Ümit'in babası o dönem benden rica etti, sözleşmesinin de iyileştirilmesini sağladım. Ümit, unutma beni" diyerek herkesi güldürdü.

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır - Son Dakika


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