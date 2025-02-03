Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Fenerbahçe sözleri - Son Dakika
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Spor

Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Fenerbahçe sözleri

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Türk futbolunun bilinen teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Sarı-lacivertlilerin başına geçme talebini yineleyen Vural, '' Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe. Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm'' dedi.

03.02.2025 18:03  Güncelleme: 18:39
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Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve 30 Haziran 2024'ten bu yana boştan olan teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

RadyoGol'e konuşan Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum ama olmadı. Fenerbahçe için beğenmediğim tek yönü, çok popülarite peşinden koşulması. Dünyanın en iyi hocası, dünyanın en iyi oyuncusu... Fenerbahçe'nin oyuncuya değil oyuna ihtiyacı var. Oyun oynamıyor Fenerbahçe" dedi.

"BİR GÜN OLURSAM HERKESE GÖSTERİRİM"

72 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olursam hocalığı herkese gösteririm!" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural, Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı. Son olarak Menemen FK'da görev yapan Yılmaz Vural'ın adı geçtiğimiz haftalarda 2. Lig ekibi Vanspor FK ile anılmış, ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

Yılmaz Vural\'dan olay yaratacak Fenerbahçe sözleri

Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Fenerbahçe sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Tarık Yüce:
    Hocam seni severiz de olmaz. Biz şampiyonluğa avrupa kupasına oynuyoruz, sen kümede kalmaya çalışan 8taşı kurtarmalısın. 43 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Herkesin bir hayali var ,gerçekleşmesi imkansız olsa da. 10 13 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yaşlı bunak sanki Galatasaray top oynuyor hakem kolluyor federasyon kolluyor demiyor fenerbahçe nin başına geçecekmiş sen anca küme düşen takımların hocası olabilirsin 72 yaşındasın yeter artık daha kaç yaşına kadar futbolun içinde olacaksın 4 17 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    cahil itim ferhoşt kayboldu. Talisca şovu görünce kıskançlıktan kudurdu kcağmda tutamadım atladı kaçtı :( Bulan sahiplenmesin, geri versin! Hırlar havlar ama küçük ısıramaz bilginize. 19 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    vural hoca doğru diyor.bir fb olarak fıtbolcular topa koşmuyor, topun kendilerine gelmesini bekliyor.tabi rakip takım araya girerek topa sahip çıkiyor. 12 1 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    Bence Yılmaz hocanın dediği mantıklı ne kaybeder Fenerbahçe transferetse 10 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    adam doğru söylüyor 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tarık Yüce fazla hırlama 4 4 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Bir sen eksiktin fb çenin başına bi sen geçmemişsin... 3 3 Yanıtla
  • 5704139:
    kafayı fenere takmış 2 1 Yanıtla
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