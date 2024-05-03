Yılport Samsunspor, Trabzonspor ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Trabzonspor ile Karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trabzonspor ile Karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata forma giyemeyecek. Samsunspor, Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.

03.05.2024 09:47
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenerek küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor.

Samsun ekibinde sakatlığı bulunan Lubomir Satka ile kart cezalıları Moryke Fofana ve Landry Dimata, Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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