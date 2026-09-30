Yoğun bakım hemşiresi Akküç, 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Aydın Şehir Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşiresi olarak görev yapan Fuat Yiğit Akküç, İstanbul'da düzenlenen 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Uzak Doğu Savaş Sanatı'na (Nanbudo) küçük yaşlarda gönül veren Akküç, beden eğitimi öğretmeni ve eski milli sporcu annesinin desteği ile kendini geliştirdi. Konya'da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda şampiyonlukla ayrılan Akküç, sonrasında Amasra da gerçekleşen uluslararası altın Kemer Şampiyonası'nda da altın kemer sahibi oldu. Nanbudo Karate Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk ile dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanan Akküç, 8'incisi düzenlenen Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalyaya ulaştı. Akküç'ün altın madalya kazanması Aydınlıları gururlandırdı.