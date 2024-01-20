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Yok artık Acun! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü de kadroya katıyor - Son Dakika
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Yok artık Acun! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü de kadroya katıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün transferinde önemli mesafe kat etti. Hull City, 24 yaşındaki futbolcuyu hafta başında sağlık kontrolünden geçirmek ve resmi sözleşme işlemleri için İngiltere'ye götürmek istiyor.

Yok artık Acun! Trabzonspor\'un yıldızı Abdülkadir Ömür\'ü de kadroya katıyor
20.01.2024 - 17:45,  Güncelleme: 17:49
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün transferinde önemli mesafe kat etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcuyu hafta başında sağlık kontrolünden geçirmek istiyor.

Yok artık Acun! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü de bitirdi

TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE

İngiliz temsilcisinin Abdülkadir Ömür transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Hull City, final görüşmeleri sonrası oyuncuyu hafta başı sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İngiltere'ye götürmek istiyor.

Yok artık Acun! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü de bitirdi

GOL KATKISI VEREMEDİ

Trabzonspor'da bu sezon toplamda 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili forma altında 6 asist yaparken gol katkısı veremedi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Acun! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü de kadroya katıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık Acun! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü de kadroya katıyor - Son Dakika
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