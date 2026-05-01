Galatasaray’ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, sergilediği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli kaleci, istatistikleriyle dev isimleri geride bıraktı.
Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en iyi 10 büyük ligi baz alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumuna yükseldi. Yüzde 79’luk kurtarış oranıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.
Listenin ilk sırasında yüzde 81.2’lik oranla Union SG kalecisi Kjell Scherpen yer alırken, Uğurcan Çakır hemen arkasında konumlandı.
Galatasaray’ın başarılı file bekçisi, Porto’nun yıldız kalecisi Diogo Costa’yı da geride bıraktı. Portekizli kaleci yüzde 78.5 ile üçüncü sırada yer aldı.
Sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısında kilit rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıktı.
Son Dakika › Spor › Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)