Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Haberin Videosunu İzleyin
Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
01.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, yüzde 79’luk kurtarış oranıyla Avrupa’nın en iyi kalecileri arasında ikinci sıraya yükselerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray’ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, sergilediği performansla Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli kaleci, istatistikleriyle dev isimleri geride bıraktı.

AVRUPA’DA 2. SIRADA

Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en iyi 10 büyük ligi baz alındığında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip ikinci kaleci konumuna yükseldi. Yüzde 79’luk kurtarış oranıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu.

ZİRVEDE SCHERPEN VAR

Listenin ilk sırasında yüzde 81.2’lik oranla Union SG kalecisi Kjell Scherpen yer alırken, Uğurcan Çakır hemen arkasında konumlandı.

DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi, Porto’nun yıldız kalecisi Diogo Costa’yı da geride bıraktı. Portekizli kaleci yüzde 78.5 ile üçüncü sırada yer aldı.

TAKIMIN EN BÜYÜK GÜVENCESİ

Sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağlayan Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın başarısında kilit rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıktı.

Son Dakika Spor Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    gs de böyle kaleci yakısır AVRUPA FATIHI diye boşa demiyoruz 9 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Panter can, eğitene öğretene emek verene gösterene helal olsun, devamı gelsin. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 13:20:11. #7.12#
SON DAKİKA: Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.