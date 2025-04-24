Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor

Yok artık Diagne! Suudi Arabistan\'da da tozu dumana katıyor

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne, Suudi Arabistan'da da fırtına gibi esiyor. 2023'te Al-Qadsiah'a transfer olan Diagne, 33 maçta 29 gol atarak takımını üst lige taşıdı. Yeni sezonda 2. Lig takımı NEOM SC'de oynayan Diagne, 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Diagne'nin bu performansı, NEOM SC'nin bir üst lige çıkmasını garantiledi.

24.04.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne, 2023'te Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Qadsiah'a transfer olmuştu.

TOZU DUMANA KATIYOR

2023-2024 sezonunda 33 maçta 29 gole katkı sağlayarak takımı üst lige taşıyan Diagne, yeni sezona yine 2. Lig takımı olan NEOM SC'de başlamıştı. 33 yaşındaki futbolcu burada da forma giydiği maçlarda takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.

2023'te transfer olduğu Al-Qadsiah'ta gol kralı olarak takımını bir üst lige çıkaran Diagne, tam 26 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Diagne, bu kez bir başka 2. Lig ekibi NEOM SC'nin yolunu tuttu.

TAKIMI ÜST LİGE ÇIKARDI

Diagne burada da forma giydiği 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Diagne, Suudi Arabistan'da 2 sezonda çıktığı 52 maçta 36 gol atarak Kasımpaşa kariyerinin ardından en iyi dönemine ulaştı. NEOM SC de geçen sezon Al-Qadsiah'ın başardığı gibi bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Galatasaray, Kasımpaşa, Fırtına, Fırtına, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Naci Görür’den ’Evlere girelim mi’ sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:21 İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
21:05 Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 16:05:35. #7.12#
SON DAKİKA: Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.