Yok artık Icardi! Sevgilisine iç çamaşırla poz verdi

21.08.2025 16:28
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Arjantinli futbolcunun sevgilisi China Suarez, sosyal medya hesabından Icardi'nin iç çamaşırla verdiği bir pozu paylaştı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu kez bambaşka bir nedenle gündem oldu.

ICARDI'DEN SEVGİLİSİNE İÇ ÇAMAŞIRLI POZ

Arjantinli yıldız futbolcunun sevgilisi China Suarez, Instagram hesabından Icardi'nin iç çamaşırla verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni topladı. Bazı kullanıcılar Suarez'in cesur paylaşımına destek verirken, bazıları ise bu fotoğrafın fazlasıyla özel olduğunu ve paylaşılmaması gerektiğini savundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

