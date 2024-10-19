Yonca Gül Yılmaz'ın Hedefi Altın Madalya - Son Dakika
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Yonca Gül Yılmaz'ın Hedefi Altın Madalya

Yonca Gül Yılmaz\'ın Hedefi Altın Madalya

17 yaşındaki boksör Yonca Gül, dünya şampiyonasında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

19.10.2024 11:46
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Milli boksör Yonca Gül Yılmaz, örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor.

Boksa 12 yaşında Kırşehir'de başlayan 17 yaşındaki Yonca Gül'ün kariyerinde bir Avrupa ile 4 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile Tokyo ve Paris olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek alan Yonca Gül, onların izinden gitmek istiyor.

Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Yonca Gül Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Mehmet Dalbudak'ın Kırşehir'de okullarına geldiğini ve boks sporunu anlattığını söyledi.

Dalbudak sayesinde boksa başladığını ifade eden Yonca Gül, "2020'de ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Burada ikinci oldum. Daha sonra çalışmalarımı sürdürdüm. Bir sonraki yıl şampiyon oldum. Şu anda 4 Türkiye şampiyonluğum, 3 Avrupa üçüncülüğüm var. 2023 yılında ise Avrupa şampiyonu oldum." dedi.

Takım halinde güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Yonca Gül, şunları kaydetti:

"Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak. Daha sonrasında olimpiyat. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu idolüm. Ablalarımız gibi altın madalya için çalışıyoruz. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hocalarımız bizi güzel bir şekilde şampiyonaya hazırladı. Bizlere büyük emekler verdiler. Hazırlık sürecimiz sorunsuz geçti. Burada aile gibiyiz, hiç yabancılık çekmiyoruz. Hocalarımız çok iyi."

Kaynak: AA

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