Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun’un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun’un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun'un bir grup kadınla sohbet ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Dursun'un o anlarına ise hayranları tarafından yorum ve beğeni yağdı.

22.02.2024 19:36  Güncelleme: 19:41
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Fenerbahçe'ye tekrar geri dönen ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle takımının galip gelmesinde büyük rol oynayan yıldız futbolcu Serdar Dursun'un bir grup kadınla sohbet ettiği görüldü.

"HEPSİ GÜZEL BAKSANA"

Videodaki kadınların Serdar'ın "Hepsi güzel baksana" demesinin ardından kahkahaya boğulduğu görülürken, aralarından birinin "İzmirliyiz de onun için kim ne dersin" dediği de duyuldu.

YORUM YAĞDI

Yıldız futbolcunun o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları ise Serdar Dursun'a birbirinden komik binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor
Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor
Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor
Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun'un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor
Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun’un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun’un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun’un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor - Son Dakika
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