Yorumlar kırdı geçirdi! Herkes Serdar Dursun’un İzmirli kadınlarla diyaloğunu konuşuyor

Spor

Fenerbahçe'ye tekrar geri dönen ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle takımının galip gelmesinde büyük rol oynayan yıldız futbolcu Serdar Dursun'un bir grup kadınla sohbet ettiği görüldü.

"HEPSİ GÜZEL BAKSANA"

Videodaki kadınların Serdar'ın "Hepsi güzel baksana" demesinin ardından kahkahaya boğulduğu görülürken, aralarından birinin "İzmirliyiz de onun için kim ne dersin" dediği de duyuldu.

YORUM YAĞDI

Yıldız futbolcunun o anlarını gören sosyal medya kullanıcıları ise Serdar Dursun'a birbirinden komik binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;