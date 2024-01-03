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Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle cezalandırıldı - Son Dakika
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Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle cezalandırıldı

Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı. Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcuyu 'din temelli nefreti kışkırtma' suçundan cezalandırdı. Atal, paylaşımından dolayı özür dileyerek süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Youcef Atal, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle cezalandırıldı
03.01.2024 - 20:23,
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Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcu Atal'ı "din temelli nefreti kışkırtma" suçundan cezalandırdı.

Nice Savcılığı, "Yahudiler için kara bir gün" çağrısında bulunulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra silen 27 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti.

Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Fransa, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

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