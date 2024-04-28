YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi\'ne yükseldi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi son maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 84-71 yenerek şampiyon oldu. Maçı taraftarlar ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri de izledi. Törenle kupasını alan Bodrum ekibi büyük sevinç yaşadı.

28.04.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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Salon: Bodrum Spor Salonu

Hakemler: Turgut Işık, Anıl Veziroğlu, Nihat Kara

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Sevgi Tonguç 20, Mira Balotu 10, Aslı Çil, Mısra Albayrak 12, Cansu Yetiş, Simge Tokmak, Collier 28, Aylin Darınç, Özge Bilgin, İrem Aleyna Akat 14, Kardelen Gezgin

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor: Senay Zeybek 9, Meryem Gültekin 13, Eylül Minez 10, Kübra Dicle, Rabia Gülşah Çelebi 4, Melis Dilara Lafatan, Melisa Korkmaz 5, Gizem Akcan, Senanur Demir, Hande Çelebi, Mazyck 30, Şevval Ercan

1. Periyot: 22-15

Devre: 49-32

3. Periyot: 65-55

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi son maçında Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 84-71 yenen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ekibi Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi.

Misabakayı, taraftarlar ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Hüseyin Beşok ve TBF'den bazı yetkilerde izledi.

Maçın bitiminde Bodrum ekibi büyük sevin yaşadı. Taraftarlar tezahürat yapıp sevinç gösterisinde bulundu.

TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok, düzenlenen törenle Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un kupasını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

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