Yücel'den Galatasaray'a Eleştiri

Spor

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, rakip Galatasaray Kulübü'nün maç sonu yaptığı sosyal medya paylaşımının kabul edilemez olduğunu aktararak, "Rakibimiz bu akşam yine edebiyle sevinememiştir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardında Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem yönetiminden memnun olmadığını belirten Yücel, "Bu akşam sahada oynayan takım Beşiktaş'tı. Hak eden takım da Beşiktaş'tı. Maalesef 2 tane şanssız gol yedik. Maçı bu anlamda kaybettik. Ben inanıyorum ki sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynamaya ve mücadele etmeye devam edelim. Biz sevilmek için sevmedik Beşiktaş'ı. Şampiyon olamasak da ağlamayız. En azından deriz ki; genç hakemlerimiz hata yaptı. Ama haksızlık yapılması ciğerimize, yüreğimize dokunuyor. Çok ağırımıza gidiyor. Rakibimiz maçı 10 kişi hatta 9 kişi kalması gerekirken 11 kişiyle maçı tamamlıyor" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü'nün maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma atıfta bulunan Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam yine edebiyle sevinememiştir. Geçen sene salıncak paylaşımı yapan rakibimiz, yine bir gaflete imza atmıştır. Bu paylaşımı yapan rakibimiz, geçen seneden beri hem federasyonun hem de MHK'nın kucağından inmemiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federayonu'na (TFF) seslenen Yücel, "Federasyon ve MHK'dan rica ediyorum; madem yabancı hakem getiremiyorsunuz, bundan sonra bizim maçlarımıza deneyimli hakem ataması yapmasınlar. Genç hakem ataması yapsınlar. Bu tip hakemlerin kafasında maçlara çıkmadan önce bin tane tepki dolaşıyor" açıklamalarında bulundu.

RAMS Park'ta takımlarını destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar hakkında da konuşan Hüseyin Yücel, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımımızı yalnız bırakmadılar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL