Yücel Uyar: "Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz" - Son Dakika
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Yücel Uyar: "Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz"

05.05.2022 17:35
Yücel Uyar: "Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz"

off ışığına doğru yürümek istediklerini söyledi.

off ışığına doğru yürümek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu ligde kalma mücadelesi veren Boluspor'a deplasmanda konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Yücel Uyar yönetiminde sürdürdü. Sezon sonu akademideki görevine geri dönecek olan Uyar, idman sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Az da olsa görülen play-off ışığına doğru yürümek istiyoruz"

Boluspor maçını kazanarak ilk 6 umutlarını sürdürmek istediklerini ifade eden teknik direktör Yücel Uyar, "Geldik 3 maç oynadık. Hiç rahat maç oynadığımızı düşünmüyorum. Şimdi yine Boluspor karşılaşması gibi önemli bir maç daha var. Bolu'nun pozisyonu gerçekten çok kritik. Belki bizimle kalsa küme düşme tehlikesini daha derin yaşayacak. Ama bizim için biraz da olsa, play-off için ışık göründü. Biz o ışığa doğru yürümek istiyoruz. Onun için, elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"Yasin Öztekin ile vedalaştık"

Takımın en skorer oyuncusu olan Yasin Öztekin'in bugün itibari ile yakımdan ayrıldığını belirten Yücel Uyar, "Bugün takım kaptanımız Yasin Öztekin ile vedalaştık. Kendisine futbol hayatında başarılar dileyip, emeklerinden dolayı teşekkür ettik. Bunun yanında eksik oyuncularımızdan Hasan Kılıç en az 2 hafta aramızda yok. Recep Burak Yılmaz sezonu kapattı. Yine Melih Okutan da büyük bir ihtimal ile sezonu kapattı. Bunun yanında geçen hafta maçta bileğine darbe alan Melih Okutan antrenmana çıkacak ama durumu belli değil. Dün Tallo'nun hafif bir sakatlığı oldu. Tomane'nin bir sakatlığı var. Ama doktorumuz oynayabilir dedi. Biz en sağlamlarla Boluspor maçına çıkacağız. Çünkü rakip idare etmiyor bizi. O yüzden en sağlıklı adamlarla Boluspor maçında elimizden gelinin en iyisini yapacağız. İnşallah iyi sonuçlar olur" diye konuştu.

Takımdan Yasin dışında başka oyuncuların da ayrılabileceğini vurgulayan Uyar, şunları söyledi:

"Sözleşmesi biten önümüzdeki yıl bizim planlarımızda olmayan ya da bizimle devam etmek istemeyen oyuncularla olabilir. Şu anda isim vermem doğru değil. Boluspor maçı bizim için önemli. Tabi rakibin nasıl puan alacağı da önemli. Ondan sonra daha çok önümüzdeki sezon bizimle devam edecek oyuncularla kadroyu görüp planlama yapmayı uygun görüyorum, prensip alarak. Süre almayan oyuncularımız var. Onlara şans vereceğiz. Altyapıdan 3-4 oyuncu oynatmak istiyorum ortam müsait olursa ama şu an hiç rahat bir maça çıkamadık. Sonuçlar bir yere getirdi bizi. Oynanan oyundan da memnunum aslında. Benim taleplerime cevap veriyorlar. Bu maçı da iştahlı oynarsak, zannediyorum, iyi sonuçla döneriz. Ama dediğim gibi tüm maçlar bıçak sırtı." - SAMSUN

Yücel Uyar: Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz
Yücel Uyar: Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz
Yücel Uyar: Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz
Yücel Uyar: Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz
Yücel Uyar: Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz

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Yasin Öztekin, Boluspor, Play Off, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yücel Uyar: 'Görülen play-off ışığına göre yürümek istiyoruz' - Son Dakika


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