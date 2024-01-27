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Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Hatayspor'un golü 44. dakikada Nani'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
27.01.2024 - 20:05,
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Gravillon, Emre Akbaba, Akintola, Michut, Nani, Yusuf Erdoğan, Stambouli

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Matondo, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada sol kanattan Nani'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Gravillon, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla üstten auta gönderdi.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattaki Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dele-Bashiru'ya çıkardı. Dele-Bashiru'nun vuruşunda Nani'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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