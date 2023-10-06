Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 Yendi

Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor\'u 1-0 Yendi
Son Güncelleme: 06.10.2023 22:42

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yendi. Maçta tek golü 29. dakikada Nani attı. İki takımın da birçok gol fırsatını değerlendiremediği maçta Yukatel Adana Demirspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ-Yusuf KANTARLI/ADANA, -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues (Dk. 62 Yusuf Erdoğan), Emre Akbaba, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 71 Barasi), Belhanda (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Nani (Dk. 62 Zeneli), Niang (Dk. 62 Balotelli)

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Dk. 72 Teklic), Fountas (Dk. 72 Trezeguet), Bardhi (Dk. 85 Enis Destan), Onuachu

GOL: Dk. 30 Nani (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Gravillon, Belhanda, Nani, Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz (Adana Demirspor), Nenad Bjelica (Teknik direktör), Larsen, Baniya, Eren Elmalı (Trabzonspor)

Süper Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30'uncu dakikada Nani kaydetti.

7'nci dakikada Trabzonspor'da topu alan Onuachu, sol kanattan bindiren Fountas'a pasını gönderdi. Hızla ceza sahasına sokulan Fountas'ın çaprazdan gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.

10'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, topu ceza sahasının dışındaki Niang'a gönderdi. Niang'ın, gelişine yaptığı plase şutta Uğurcan topu kornere çeldi.

18'inci dakikada Trabzonspor'da Bardhi, atağa çıkarken yaptığı hatalı pasta topu Niang'a kaptırdı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Niang'ın sert şutunda Uğurcan topu kornere çeldi.

28'inci dakikada Trabzonspor'da orta sahada topu kazanan Bardhi, rakibini çalımlayarak ceza sahasına sokuldu. Bardhi, sol kanatta müsait pozisyondaki Fountas'a topu göndermeyip, uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertaç, topu iki hamlede kontrol etti.

30'uncu dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kontratakta Adana Demirspor'da sol kanatta topu alan Yusuf Sarı, hızla çizgiye inip, içeri ortaladı. Uğurcan'ın tokatladığı topu önünde bulan Nani'nin uzak köşeye yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-0.

41'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, rakibini çalımlayıp içe kat etti. Ceza sahasına giren Yusuf'un yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp auta gitti.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Trabzonspor'da sol kanattaki Fountas topla buluştu. Fountas'ın içeri ortasında topu önüne alan Onuachu, rakibini geçip şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

60'ıncı dakikada ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına Bakasetas geçti. Bakasetas'ın sert şutunda barajdan seken top, Onuachu'nun önünde kaldı. Onuachu'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

82'nci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Balotelli, ceza sahası dışından şutunu çekti. Uğurcan'dan dönen topu Zeneli kafayla tamamladı ve top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Adana Demirspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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