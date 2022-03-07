Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

07.03.2022 22:05
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin AltayYUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen, Onur Bulut, Carole, Uğur Demirok, Mert Çetin (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk 84 Ramazan Civelek), Mane, Bertolacci (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin AltayYUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen, Onur Bulut, Carole, Uğur Demirok, Mert Çetin (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk 84 Ramazan Civelek), Mane, Bertolacci (Dk. 62 Campanharo), Gavranovic (Dk. 84 Gökhan Sazdağı)AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl (Dk. 90 Furkan Bayır), Borja (Dk. 59 Fuertes), Mevlja, Milunovic, Awaziem, Fer (Dk. 59 Emre Akbaba), Umut Güneş, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı), Efecan Karacan, Efkan BekiroğluGOLLER: Dk. 34 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 40 Oğuz Aydın, Dk. 83 Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Mert Çetin, İbrahim Akdağ, Campanharo (Yukatel Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Hikmet Karaman (Yukatel Kayserispor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.?12'nci dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine orta, şut karışımında gönderdiği top üst ağlara gitti.23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karacan'ın sağ çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.34'üncü dakikada sol kanatta Carole'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Bertolacci'nin kafa ile vuruşu ağlarla buluştu. (1-0)40'ıncı dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-1)44'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kaleye çektiği şut yandan auta gitti.52'nci dakikada ceza sahası içinde Efecan Karacan'ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleye çektiği şutu kaleci Cenk kornere çeldi.75'inci dakikada ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Efecan Karacan'ın şutu üstten auta gitti.77'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleye şutu Kayserispor savunmasına çarparak, kaleye az farkla kornere gitti.83'üncü dakikada ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Erencan Yardımcı'nın kaleye çektiği şutu ağlarla buluştu. (1-2)90+2'nci dakikada bir pozisyona itiraz ederek, saha içine giren teknik direktör Hikmet Karaman kırmızı kart gördü.

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
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Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, İbrahim Akdağ, Kayserispor, Mert Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 - Son Dakika
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