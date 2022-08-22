Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını 2-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı. İstanbul Fatih Terim Stadında oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde bir gol daha görerek müsabakayı 2-0 yenik noktaladı. Lige 1-0'lık Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ikinci haftada sahasında İstanbulspor 'u 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor 2. kez yenildi - Son Dakika

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