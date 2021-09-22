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Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçının ardından

22.09.2021 23:36
Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçının ardından, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybedilen Yukatel Kayserispor maçı sonrasında "Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez" ifadelerini kullanırken Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Önemli bir galibiyet aldık.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybedilen Yukatel Kayserispor maçı sonrasında "Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez" ifadelerini kullanırken Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM: KAYSERİSPOR İYİ OYNADIYukatel Kayserispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün enteresan bir maç oynadık. Oyun başlar başlamaz bir tehlike yaşadık. Gole kadar başka bir tehlike yaşadığımızı sanmıyorum. Arkasından ilk adama yaptığımız bir faul, faulden sonra da yine hiç pozisyon yokken 18'den yediğimiz bir gol var. İkinci gol de zaten hiç alakası yokken uzaktan yediğimiz bir gol. Bu kadar olmayan bir zamanda siz 19 şut atıp, 8-10 pozisyona girip atamazsanız skor olarak geriye düşersiniz. Bazı oyuncuların bizim takımımız için çok önemli olduğunu ortaya çıkaran bir maç. Kayserispor iyi oynadı. Hak etti, tebrik ederim ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak skorun değişeceğini hepiniz de biliyorsunuz. Maalesef başaramadık" diye konuştu."KAYBEDECEKLERİMİZİ ŞİMDİ KAYBEDELİM"Oynanan karşılaşmadan önemli dersler aldıklarını kaydeden Terim, "Bize buradan kalan birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi daha sezon başındayız. Henüz 6'ncı maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda çok dar alanlarda çok puan gerilerden geldik. Nerelerden geldiğimizi, nasıl kazandığımızı biliyorsunuz. Ben varsayımla konuşmuyorum. Yaptıklarımı ve Galatasaray'ın yaptığını konuşuyorum. Hiçbir Galatasaraylının ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için hiçbir sebep yok. Onların üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzülüyorum. Tabi Galatasaray yarım puan kaybetse çok üzülür. Nerede olursa olsun kazanmak ister. Ne benim ne de Galatasaray'ın anlayışında pes etmek yoktur" ifadelerini kullandı."BUNLARI TELAFİ EDERİZ"Üzgün olduklarını belirten Terim, "Bu kadar puan kaybını açıkçası beklemiyordum. Biz 2-0'lardan da puan kaybettik. Dolayısıyla bu maçtan çıkaracağımız şeyler budur. Bazı oyuncuların bizim için önemi, bazı oyuncularında maalesef bu formayı yavaş yavaş başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor. Bu da bizim için önemli. Böyle bir sonuç da kayıp da beklemedim. Oyun da bize ilk başta böyle bir şey göstermedi. Oynayan da bizdik ama birçok pozisyona girdik. Birçok şut atıyoruz. 19'dan 2 tane isabetli şut atmışız. Oyunda topla büyük bölüm biz oynamışız ama kaybediyoruz. Bunların altından kalkacağız. Bunları telafi ederiz. Evelallah burada bir sıkıntımız olmaz. Kaybedince biz sorumluluğu alırız. Kazanınca onlar kazansın isterim. Benim pes edecek tipim yok. Galatasaraylılar da etmez" şeklinde konuştu."3 GÜNDE BİR MAÇ OLUNCA SIKIŞIYORUZ"Avrupa maçları nedeniyle fazla maç oynadıklarını söyleyen Terim şöyle konuştu: "Açıkçası ligdeki takımlarının fazlalığından dolayı fazla maç oynuyoruz. Ayrıca Avrupa maçlarını oynuyoruz ama kolay olmuyor. Pazar-Çarşamba maçlarında bazı oyuncularımız zorlanıyor. Normal rutine girdiğimiz zaman Pazar-Perşembe'ye hiç itirazım yok ama 3 günde bir olunca maçlar, sıkışıyoruz. Ben her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyorum. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. Çok iyi bir takım olacağız. Bunun için çok fazla zaman beklemeye gerek yok."HİKMET KARAMAN: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise, "Önemli bir galibiyet aldık. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler oyuncuların kendilerine olan güvenini ve bakış açılarını değiştirebiliyor. Maça iyi başladık. Haklı bir galibiyet aldık. Fazla abartmak istemiyorum. Çünkü lig uzun bir maraton. Bu süreçte sakatlıklar ve Kovid-19 ile uğraşıyoruz. Kayserispor olarak istediğimiz, sahada takım bütünlüğünü görebilmek. İyi bir maç oynadık. Ligde bütün takımlar iyi. Herkes herkesi yenebiliyor. Taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, Fatih Terim, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


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