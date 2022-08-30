Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı

30.08.2022 08:39
Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı

Yukatel Kayserispor, geride kalan hafta mağlup ettiği Giresunspor'a karşı sahasında hiç kaybetmedi.

Yukatel Kayserispor, geride kalan hafta mağlup ettiği Giresunspor'a karşı sahasında hiç kaybetmedi.

Ligin 4. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve müsabakayı 3-0 kazanan Yukatel Kayserispor, bundan önce Karadeniz ekibi ile sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı.

Deplasmanda oynadığı 3 maçı kazanamayan sarı kırmızılılar, sahasında ise rakibine puan dahi vermedi. Kayserispor, daha önce oynadığı 3 maçta 2-1, 3-2 ve 1-0'lık sonuçlar alarak kazanmıştı. Sarı kırmızılar, 4 maçta rakibine 9 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Kayserispor ile Giresunspor arasında Kayseri'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2022/2023 Kayserispor-Giresunspor 3-0

2021/2022 Kayserispor-Giresunspor 2-1

1974/1975 Kayserispor-Giresunspor 3-2

1973/1974 Kayserispor-Giresunspor 1-0 - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Berna Gözbaşı: 'Takım olduğumuzu gösterdik' Berna Gözbaşı: 'Takım olduğumuzu gösterdik' Kayserispor ikinci galibiyetini aldı Kayserispor ikinci galibiyetini aldı
Kaynak: İHA

Giresunspor, Kayserispor, Karadeniz, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:18 Kız çocuklarının açık giyinmesine karşı çıkan imamdan Türkiye'yi ayağa kaldıran "pedofili" sözleri
08:17 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turkey" diyen İngiliz sunucuyu ikaz etti
02:14 Bakan Soylu: Yerli ve milli pasaportun üretimini başlatıyoruz
01:21 TİP'li Ahmet Şık'tan tepki toplayan sözler: AK Parti kapatılacak, suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacaklar
01:02 Dışişleri Bakanlığı'ndan silahlı çatışmaların yaşandığı Irak için uyarı geldi: Zorunlu haller dışında seyahat etmeyin
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 08:39:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor, Giresunspor'a karşı 4. kez kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement