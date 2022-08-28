Sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da sakatlığı geçen Mario Gavranovic, Tknik Direktör Çağdaş Atan tarafından maç kadrosuna alınacak. Başakşehir maçı öncesinde sakatlanan ve geride kalan hafta forma giyemeyen İsviçreli futbolcu, Giresunspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer bulacak. Öte yandan sakatlığı geçen Oliver Kemen de, 21 kişilik kadroda olacak. Sakatlığı bulunan Mustafa Pektemek , Joseph Attamah Ali Karimi, Emrah Başsan ile Andre Bertolacci oynayamayacak. 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Kaynak: İHA

Çağdaş Atan, Giresunspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor'da Mario kadroda - Son Dakika

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