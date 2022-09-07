Mame Thiam: 3 puan almak istiyoruz - Son Dakika
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Mame Thiam: 3 puan almak istiyoruz

07.09.2022 19:24
Mame Thiam: 3 puan almak istiyoruz

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam, pazar günü oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçıyla ilgili olarak, "Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam, pazar günü oynayacakları Fraport TAV Antalyaspor maçıyla ilgili olarak, "Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor, ligin 6'ncı haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanıyor. İdmanın ilk yarısında pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Attamah, Ali Karimi, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen idmana katılmadı. Antrenman öncesi konuşan Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maç kendi sahamızda Antalya'ya karşı oynayacağız. 3 puanı kazanmak adına taraftarımızın da yoğun desteği ile elimizden geleni yapacağız. Sezona geçen seneki gibi golle başlayamadım. Ama maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada oynadığımız bir düzen var. Ben de o düzenin bir parçasıyım. Ona saygı göstererek oynamaya çalışıyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçtan 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

İLHAN PARLAK: COŞKUYU SAHAYA YANSITTIĞIMIZDA 3 PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Takım kaptanı İlhan Parlak ise "Taraftarımızın önünde oynayacağız. Antalyaspor geriden oyun kuran bir takım. Sistemli oynayan takım. Biz de ona göre analiz yapıyoruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımızdan dolayı o coşkuyu sahaya yansıttığımızda maçtan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Giresunspor maçında ambiyans ve atmosfer çok iyiydi. İnşallah Antalyaspor karşısında da o coşkuyu da yaşarız" ifadelerini kullandı.

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İlhan Parlak: '3 puanla ayrılmak istiyoruz' İlhan Parlak: '3 puanla ayrılmak istiyoruz'
Kaynak: DHA

Kayserispor, Antalyaspor, Mame Thiam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mame Thiam: 3 puan almak istiyoruz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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