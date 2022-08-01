Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti

01.08.2022 13:15
Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti

Yüksek irtifa antrenman kamplarını Erciyes'te sürdüren yabancı bisiklet takımları, Kayseri'de düzenlenen uluslararası yarışlarda puan toplamaya devam ediyor.

Yüksek irtifa antrenman kamplarını Erciyes'te sürdüren yabancı bisiklet takımları, Kayseri'de düzenlenen uluslararası yarışlarda puan toplamaya devam ediyor.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş., Yahyalı Belediyesi destekleri ile gerçekleşen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nın üçüncü etabı Grand Prix Yahyalı tamamlandı. Bisikletçiler Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayıp Develi ve Yeşilhisar bölgesi içerisinde yer alan tarihi ve doğal güzelliklere pedal çevirdi. Sporcular 118 kilometre uzunluğundaki parkur içerisinde mücadele etti. Vatandaşlar da rota boyunca yarışan bisikletçileri alkışlayarak destek verdi.

Grand Prix Yahyalı etabı sonunda Spor Toto Continental Bisiklet Takımı'ndan Oleksandr Prevar birinci gelirken, Sakarya BB Spor Kulübü'nden Mykhaylo Kononenko ikinci, Terengganu Polygon Cycling Team takımından Jeroen Meijers üçüncü oldu. En genç sporcu ödülünü ise Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Mehmet Alsaç elde etti.

Dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve kupaları Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk takdim etti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları; 18 Ağustos 2022 Grand Prix Tomarza, 19 Ağustos 2022 Grand Prix Kapuzbaşı, 20 Ağustos 2022 Grand Prix Develi ve 21 Ağustos 2022 Grand Prix Cappadocia etapları ile devam edecek. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı Kayseri'de jandarmanın güven timleri görev başında Kayseri'de jandarmanın güven timleri görev başında
Kaynak: İHA

Yahyalı, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:43 Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu
12:36 Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor
12:35 Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var
12:33 Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi
12:17 Zafer Partisi'nden tepki çeken sözler: Yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ
12:13 Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı
12:11 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kim Min-jae'den sonra tüm gözler gözler Attila Szalai'de
12:09 Zonguldak'ta tüyler ürperten intihar! Kaybolan yaşlı adam asılı olarak bulundu... Eşinin ipten kurtarma çabasıysa yürek dağladı
12:04 Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu
11:50 Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 13:34:56. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, GP Yahyalı Etabı ile devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement