Yüksekova'da Atletizm Antrenmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yüksekova'da Atletizm Antrenmanı

Yüksekova\'da Atletizm Antrenmanı

Yüksekova'da sporcular, yeni asfalt yolda antrenman yaparak geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

30.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde atletizm kursu sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yaptı.

İl Özel İdaresi ekiplerince altyapı çalışmalarının tamamladığı Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunun 3 kilometresi asfaltlandı, 8 kilometrelik kısmı da onarıldı.

Ekipler, yapımını tamamladıkları yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursuna katılan 100 sporcu, yeni asfaltlanan yolda antrenman yaptı.

Sporcuların antrenmanını izleyen Kaymakam Mustafa Akın, sıcak asfaltın döküldüğü yolu sporcularla beraber en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini belirten Akın, "Bugün İl Özel İdaresi tarafından asfaltlanan ve yenilenen Armutdüzü ve Kolbaşı köylerine giden yolu genç sporcularımızın antrenmanı için değerlendirdik. Atletizm kursuna katılan gençlerimiz bu yolda antrenman yaptı. Gençlerimizin ülkemizin atletizm şampiyonları olacağına inanıyor, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Sporculardan Delila Töregün de "İki yıldır atletizmle uğraşıyorum. Bu yol antrenman yapmamız için çok iyi olmuş. Artık burada antrenman yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mustafa Akın, Yüksekova, Atletizm, hakkari, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova'da Atletizm Antrenmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Atletizm Antrenmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.