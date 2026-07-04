Yüksekova'da Duatlon Yarışları - Son Dakika
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Yüksekova'da Duatlon Yarışları

Yüksekova\'da Duatlon Yarışları
04.07.2026 17:24
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Bölgesel Triatlon Ligi'nin 14. Bölge 2. etabı Yüksekova'da yapıldı, 190 sporcu mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Triatlon Ligi 14. Bölge 2. Etap Duatlon Yarışları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirildi.

Yürekli köyünde düzenlenen yarışmaya, Siirt, Batman, Şırnak, Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'dan yaklaşık 190 sporcu katıldı.

Doğal parkuru ve zorlu etaplarıyla dikkati çeken yarışmada sporcular, bisiklet ile koşu etaplarında derece elde edebilmek ve bölgesel lig puanı toplayabilmek için mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, AA muhabirine, Yüksekova'nın doğal yapısıyla triatlon organizasyonları için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Doğayla iç içe çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Minik sporcularla başladığımız bu projede 10 yıllık bir planlamayla sporcularımızı olimpiyat oyunlarına taşımayı hedefliyoruz. Yaklaşık 190 sporcumuz bu etapta mücadele ediyor. Bölgesel ligin bir ayağı olan bu yarışlarda başarılı olan sporcularımız Antalya'da düzenlenecek organizasyona katılma hakkı elde edecek." diye konuştu.

Yılmaz, organizasyonun Hakkari Valiliği, Yüksekova Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü destekleriyle düzenlendiğini aktardı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz ise organizasyonun büyük heyecana sahne olduğunu belirtti.

Yarışların Yüksekova'da yapılmasına katkı sunan kurumlara teşekkür eden Yılmaz, bu tür etkinliklerin ilçede daha fazla yapılmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Yüksekova, Antalya, Türkiye, Hakkari, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksekova'da Duatlon Yarışları - Son Dakika

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