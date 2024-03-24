Yüksekova\'da gençlerin iftar sonrası durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Yüksekova'da iftar sonrası gençlerin durağı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü oluyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası geçler soluğu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde alarak günün stresini atıyor.
Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı spor salonları tüm spor dallarında vatandaşlara hizmet veriyor. İlçenin Yeni Mahalle'sinde bulunan Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde verilen sportif hizmetlere her yaştan vatandaşlar ilgi gösterirken, iftar sonrası bilhassa gençlerin uğrak noktası bu salonlar oluyor.
"Gençleri okey masasında değil, spor sahalarında görmek istiyoruz"
Farklı spor dallarında hizmet verdiklerini belirten Yüksekova Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, "Malumunuz mübarek Ramazan ayındayız, bizler de değişik spor dallarında salonlarımızı her yaştan vatandaşımıza açtık. İsteğimiz odur ki insanlarımız sporla buluşsun, eğlensin, iyi zaman geçirsin. Bilhassa gençlerimizin okey masalarında değil, spor sahalarında daha sağlıklı bir şekilde zaman geçirmesini istiyoruz. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak herkes için buradayız, yeter ki insanlarımız spora odaklansın. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için hep beraber sportif etkinliklerde buluşalım" dedi.
"Bizler iftar sonrası nefesi burada alıyoruz"
Gençlerin uğrak mekanı oldu burası diyen Okul Müdürü Cevat İnanç, "Ramazan ayı boyunca burada olmak bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü ilçede bu faaliyetlerin olması hepimiz için büyük bir şans diyebiliriz. Gençlerin okey masalarında değil, sportif faaliyetlerde olmalarını istiyoruz. İnşallah Yüksekova'daki her genç sağlıklı bir yaşam için burada olacak. Bizlere bu güzel imkanı sağlayan yüce devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde spor yaparak stres atıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonları, farklı spor dallarında hizmet veriyor ve gençlerin uğrak noktası haline geliyor.
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