Yüksekova’da Kayaklı Koşu Yarışları Başladı - Son Dakika
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Yüksekova’da Kayaklı Koşu Yarışları Başladı

Yüksekova’da Kayaklı Koşu Yarışları Başladı

Yüksekova’da 21 ilden 350 sporcunun katılımıyla Kayaklı Koşu 1. etap yarışları başladı.

11.02.2025 15:17
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Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 21 ilden 350 sporcunun katımıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışlar, iki gün sürecek.

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, 2,5 kilometrelik pist alanında yapılacak yarışların startını verdi.

Altı kategoride düzenlenecek yarışların birinci gününde kayakçılar, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Kaymakam Akın, açıklamasında, heyecanlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

21 ilden 350 sporcuyu ilçede ağırladıklarını belirten Akın, "Kar kalitesi güzel. Hava da güzel ve açık. Yüzlerce sporcu şu an burada yarışıyor. Vatandaşlarımızı yarışları seyretmeleri için buraya davet ediyorum. Bugün organizasyonun startını verdik, yarın da final yarışları olacak. Çok güzel iki gün geçireceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz ise "İlçemizden 48 sporcu yarışlara katılıyor. Geçen sene hem kayaklı koşuda hem de tekerlekli kayakta Türkiye şampiyonu olmuştuk. Bu sene de bu başarıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışlara Kastamonu'dan gelen sporcu Ceren Yücel, "Yüksekova'ya dördüncü gelişim. Yarışın burada olması için dua ediyordum. Burada ilimizi temsil ediyoruz. Yarışım çok güzel geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yüksekova’da Kayaklı Koşu Yarışları Başladı - Son Dakika

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