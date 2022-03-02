Yüksekovalı kayakçılar telesiyeji olmayan merkezde şampiyona için ter döküyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 50 sporcu, telesiyeji olmayan kayak merkezinde antrenman yaparak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

Türkiye şampiyonası için Kamışlı köyünde yer alan kayak merkezini kullanan sporcular, antrenörlerin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da aralarında olduğu kayaklı koşu takımı, yazın kara yolunda kışın ise kayak merkezinde antrenman yapıyor. Yaşları 11 ile 17 arasında değişen 50 sporcudan biri olan Sedanur Taşcı, "Biz bu soğuk ve karlı dağlarda 50 sporcu Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah en kısa sürede Türkiye şampiyonasını buraya getireceğiz. Ben 3 yıldır bu sporu yapıyorum ve 24 madalya aldım. Bizim amacımız tüm spor dallarını Yüksekova'ya getirmektir. Şu an Kamışlı köyünün karlı dağlarındaki kayak merkezinde sporumuzu en güzel şekilde yapıyoruz" dedi.

Diyar Tekin adlı sporcu ise 4 yıldır kayak yaptığını belirterek, "Şimdi 50 kişi spor yapıyoruz. Başarıyı yakalayana kadar var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ