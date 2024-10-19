Yüksekovaspor Kadın Takımı Şampiyonluk İçin Hazır - Son Dakika
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Yüksekovaspor Kadın Takımı Şampiyonluk İçin Hazır

Yüksekovaspor Kadın Takımı Şampiyonluk İçin Hazır

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle güçlü kadrosuyla başladı.

19.10.2024 12:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Geçen sene TFF Kadınlar 2. Lig D Grubu'nu birinci sırada tamamlayan ve play-off etabında rakiplerini yenerek Kadınlar 1. Lig'e yükselen Yüksekova ekibi, Süper Lig hedefiyle başladığı sezon hazırlıkları kapsamında 3'ü yabancı 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

Mavi-beyazlı ekibe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 28 Ağustos'ta katıldığı törende yeni bir takım otobüsü hediye edildi.

Verilen destekle moral bulan Yüksekovaspor, ilk kez mücadele edeceği ligin birinci haftasında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu konuk edecek.

Yüksekova Şehir Stadyumu'nda yarın oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Takım kaptanı Rahime Atabay, AA muhabirine, geçen sene özveriyle çalışarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Bu yıl da şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Rahime Atabay, şunları kaydetti:

"Amacımız 1. Lig'de şampiyonluğu elde ederek kupayı Yüksekova'ya getirmek. Bize otobüs desteğinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Hiç beklemediğimiz anda güzel bir sürprizle karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Bize sunulan imkanları boşa çıkarmamak için her gün mücadele ediyoruz, durmadan çalışıyoruz. Şampiyonluk parolasıyla hareket ediyoruz. Onların desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Moraller güzel. Adana maçımız var. Şu an yüksek bir moralle ona hazırlanıyoruz. İlk maçımızı evimizde alıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Nursel Özkan ise 15 yıldır futbol oynadığını, son iki yıldır Yüksekovaspor'un başarısı için ter döktüğünü dile getirdi.

İki aydan bu yana yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Nursel Özkan, "Bu çalışmaların verimini alacağımızı düşünüyorum. Takım olarak kenetlendik. Kenetlendikçe kuvvet doğuyor. Pazar günü oynayacağımız maçta galibiyet elde ederek taraftarımıza ve Yüksekova halkına armağan etmek istiyoruz." dedi.

Güney Afrikalı Letago Madiba da "Sezona hazırız. Burada olmak güzel bir duygu. Takımıma ve arkadaşlarıma çabuk adapte oldum. Her şey çok güzel gidiyor. Maçlara çıkmaya, büyük rekabete hazırız. Takımımı seviyorum ve burada kazanmaya odaklandım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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