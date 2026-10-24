Yüksel Sarıçiçek, büyüklerde ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Yüksel Sarıçiçek, büyüklerde ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

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Yüksel Sarıçiçek, büyüklerde ilk kez çıktığı Dünya Şampiyonası\'nda finale yükseldi
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Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, yarı finalde Kırgız Akzhol Makhmudov'u 6-0 yenerek finale yükseldi. Büyüklerde ilk kez mindere çıkan milli güreşçi, yarın altın madalya maçında son dünya şampiyonu İranlı rakibiyle karşılaşacak.

KAZAKİSTAN'DA düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, finale çıktı. İlk defa büyüklerde mindere çıkan Yüksel, yarın altın madalya maçında son dünya şampiyonu İranlı Gholamreza Javad Farokhisenjani ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Astana'daki organizasyonun ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye'yi grekoromen stil 82 kiloda temsil eden Yüksel Sarıçiçek, ikinci turda Çinli Halishan Bahejiang'ı 7-5, çeyrek finalde Katarlı Shahin Eidimohammad Badaghımofrad'ı 10-2 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, yarı finalde, 77 kiloda iki dünya şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kırgız Akzhol Makhmudov ile karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden Yüksel, adını finale yazdırdı.

İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU OLARAK ÜLKEME DÖNERİM

Dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez güreşen Yüksel Sarıçiçek, yarı final müsabakasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zorlu maçlarım oldu. Yarı finalde olimpiyat ikincisini yendim. İnşallah dünya şampiyonu olarak ülkeme dönerim. Ona inanıyorum. Özellikle Taha Akgül başkanımızın bize inancı çok büyük. Onu beklentisini boşa çıkarmadığım için de ayrı mutluyum. Türk halkımızdan yarınki final ve güreşecek ağabeylerim için bol bol dua istiyoruz. İnşallah kemeri alıp ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı. Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan milli sporcu, "Erzurum kampında 3 bin 200 rakıma tırmanıyorduk. Onun verdiği avantaj da var, gerçekten nabzımızı iyi yönetebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan milli güreşçiler Ömer Halis Recep (55 kilo), Enes Başar (60 kilo) ve Ahmet Yılmaz (77 kilo) ise organizasyona veda etti.

Kaynak: DHA
Dünya ŞampiyonasıKazakistanDünyaSporSon Dakika

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