Yüksel Yıldırım\'dan Musaba açıklaması: Sadettin Saran\'a mesaj attım

03.01.2026 15:50
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba hakkında konuştu. Yıldırım, ''Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Musaba'ya teşekkür mesajı yayımlayacağız'' dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba hakkında konuştu. Yıldırım, Musaba'nın eski takımına karşı oynayacağı maçın duygusal olacağını belirtirken, futbolcuya mesaj attığını ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile de görüştüklerini söyledi.

"DUYGU İLE MANTIK ARASINDA GİDİP GELECEKTİR"

Anthony Musaba'nın ilk maçına Fenerbahçe formasıyla eski takımı Samsunspor karşısında çıkacak olmasının gündeme gelmesi üzerine Yüksel Yıldırım, Erdem Açıkgöz'e yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yıldırım, "Musaba, bize karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır" dedi.

"MUSABA'YA MESAJ ATTIM, YANLIŞLARINI DA SÖYLEDİM"

Ayrılış sürecine dair konuşan Yıldırım, Musaba'nın Samsunspor'a gelişinde kendisinin etkili olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Musaba'yı Samsunspor'a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik" ifadelerini kullandı.

"SADETTİN SARAN İLE MESAJLAŞTIK"

Musaba transferi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile de iletişim kurduklarını söyleyen Yıldırım, "Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe'ye hem de Musaba'ya teşekkür mesajı yayımlayacağız" dedi.

SAMSUNSPOR'DAN VEDA

Fenerbahçe'nin transferi açıklamasının ardından Samsunspor Kulübü, Anthony Musaba'ya veda etti.

İşte Samsunspor'un veda mesajı;

"Teşekkürler Anthony Musaba… Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."

