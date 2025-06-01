Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık - Son Dakika
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Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık

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Yüksel Yıldırım\'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
01.06.2025 22:20
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Yüksel Yıldırım\'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor, sezonu üçüncü sırada tamamladı. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlara yaptığı konuşmada ''Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik. Bu benim hayalini kurduğum Avrupa yolunun başlangıcı.'' ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Ligde bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik." dedi.

Maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda sahaya giren Yıldırım, taraftarlara üçlü çektirdi ve burada bir konuşma yaptı.

''SAMSUNSPOR BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ''

Tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "Zor oldu ama oldu. İşte görmek istediğimiz takım bu. Samsunspor 'bitti' demeden maç bitmez. Bu kırmızı-beyazlı renklere gönül veren sizlerle birlikte daha nice tarihler yazacağız. Burası sizin, bizim, hepimizin, başarılara, zaferlere şahit olduğu mabedimiz olacak." diye konuştu.

''BİZİ DESTEKLEMEYENLERE KARŞI İNANDIK, SAVAŞTIK''

Taraftara desteğinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Bu Yüksel Yıldırım'ın hayatında bir hikayenin birinci bölümünün sonu. Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik. Bu benim hayalini kurduğum Avrupa yolunun başlangıcı. Şimdi esas görev başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte bu takıma sahip çıkacağız. Gurur duyacağınız bir takım oluşturacağız. Artık, artık Türkiye Samsunspor'u konuşacak. Sizleri konuşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor ve taraftarlar, ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig, Yüksel Yıldırım, Kayserispor, Samsunspor, Bellona, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cihan Kışla:
    tebrikler beşiktaş'ım da haketmemiştir zaten 3.lüğü sağlik olsun 93 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Maçta şike var. Kayserispor maçı 1-0 almıştı. Maçı kayıp edeceğini anlayan Samsunspor yetkilileri devreye girerek maçı bağladı Kenardan yenilmeleri gereken talimatı alan oyuncular Samsunspor oyuncularının gol atmasına izin verdi. Kendi sahasında Rize’ye yenilerek üçüncülüğü hak etmeyen Beşiktaş müstak oldu. Yine de şikeciler cezalandırılmalı. 1 64 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    İstanbul egomoniasını yıkmaya geldik Anadolu'nun Robin hutu Samsunspor 11 29 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    helal olsun uzatmada kazandı ama ne maçtı 22 9 Yanıtla
  • Halis demir:
    CESUR YÜREK 18 11 Yanıtla
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