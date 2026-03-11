Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Yüksel Yıldırım\'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
11.03.2026 13:08  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksel Yıldırım\'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Haber Videosu

Fenerbahçe maçında tribünlerle küfürlü tartışma yaşayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın dün akşam oynanan Galatasaray-Liverpool maçına gidip ''inşallah Galatasaray 1-0 yener'' demesi futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray– Liverpool maçı öncesinde yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Ortaya çıkan görüntülerde Yıldırım'ın RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı takım için yaptığı tahmin dikkat çekti.

"İNŞALLAH GALATASARAY 1-0 YENER"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Yüksel Yıldırım'ın görüntülerde, "1-0 Galatasaray yener, golü de Osimhen atar. İnşallah Galatasaray 1-0 yener. Ben davetliyim." dediği görüldü.

FENERBAHÇE MAÇINDA KÜFÜRLÜ GERİLİM YAŞANMIŞTI

Yıldırım, birkaç gün önce oynanan ve Samsunspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Fenerbahçe tribünleriyle tartışma yaşamıştı. O anlarda Fenerbahçe taraftarına küfür ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

KISA SÜRE SONRA GELEN "GALATASARAY DUASI" TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe tribünleriyle yaşanan gerginliğin ardından Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray–Liverpool maçına giderek "inşallah Galatasaray 1-0 yener" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Birçok kullanıcı, birkaç gün önce Fenerbahçe taraftarıyla yaşanan olayların ardından yapılan bu açıklamayı eleştirirken konu futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Yüksel Yıldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    Adam Galatasaray üyesi nevar bunda 10 7 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Adam şikebahce ye hak ettiği gibi davranmış Galatasarayın da dürüst bir takım temennisi doğal 4 6 Yanıtla
  • Fatih Cakmak Fatih Cakmak:
    tff son söz sizin 4 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    gvt iste 3 3 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Adam.maca gelmiş inşallah yenilirmi diyecek mesela federasyon baskani çakma kabadayida geldi maça o bir trabzonlu olarak mikrafonlara inşaallah.galatasaray kaybedermi demiş(içinden demiş olasa bile).mikrafonlara diyemez 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü ''Para var huzur var'' dedirten görüntü

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:40:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.