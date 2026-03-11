Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray– Liverpool maçı öncesinde yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Ortaya çıkan görüntülerde Yıldırım'ın RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı takım için yaptığı tahmin dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Yüksel Yıldırım'ın görüntülerde, "1-0 Galatasaray yener, golü de Osimhen atar. İnşallah Galatasaray 1-0 yener. Ben davetliyim." dediği görüldü.
Yıldırım, birkaç gün önce oynanan ve Samsunspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Fenerbahçe tribünleriyle tartışma yaşamıştı. O anlarda Fenerbahçe taraftarına küfür ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Fenerbahçe tribünleriyle yaşanan gerginliğin ardından Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray–Liverpool maçına giderek "inşallah Galatasaray 1-0 yener" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Birçok kullanıcı, birkaç gün önce Fenerbahçe taraftarıyla yaşanan olayların ardından yapılan bu açıklamayı eleştirirken konu futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Son Dakika › Spor › Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)