Yüksel Yıldırım: Samsunspor için iyi bir oyun ama kötü sonuç

Spor

Yüksel Yıldırım: Bugün tüm Türkiye, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu gördü

Sacit GÖNCÜ - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, – SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu gördü. İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiğimizi söyledik. 3-3 için pozisyonlar yakaladık ama maalesef biraz bencil davranınca gol atamadık. İnanılmaz üzgünüm. İyi oynadık, maçı berabere bitirebilirdik. Bugün top bizi sevmedi" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'a 3-2 kaybetti. Maçın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün futbol topunun kendilerini sevmediğini aktaran Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu gördü. İstanbul'a puan veya puanlar almak için geldiğimizi söyledik. Galatasaray maça çok hırslı başladı ve maçın başında ilk golü buldu. Ondan sonra direnmeye başladık ve dengeyi kurduk. İkinci yarıya muhteşem başladık ve beraberliği yakaladık. Hemen hızlı bir şekilde gol yedik. Yeniden beraberliği yakalamak için çok bastırdık. Satka'ya faul yapıldı bana göre ve sonrasında Batshuayi, 3'üncü golü attı. VAR'dan penaltı verildi ve 3-2 oldu. 3-3 için pozisyonlar yakaladık ama maalesef biraz bencil davranınca gol atamadık. İnanılmaz üzgünüm. İyi oynadık, maçı berabere bitirebilirdik. Bugün top bizi sevmedi" ifadelerini kullandı.

'OYUN AÇISINDAN MUTLU AMA SONUÇ AÇISINDAN MUTSUZUM'

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili de konuşan Yıldırım, "Tercih haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. Bunlar bahane değil. Güzel bir maç oldu. Tüm Türkiye, güzel bir maç seyretti. Oyun açısından mutlu ama sonuç açısından mutsuzum. Sahada gerekeni yaptı ama puan için yeterli olmadı. Galatasaray'ı kutluyorum. Mücadeleleri için Samsunsporlu futbolcuları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR'DA ALMAN EKOLÜ DEVAM EDECEK'

Başkan Yıldırım, geçen sezondan bu yana Alman teknik direktörleri tercih etmeleriyle ilgili ise "Bundan sonra da Alman hocayla devam edeceğim. Alman futbolunu seviyorum. Her şeyiyle mükemmel. Samsunspor'da Alman ekolü devam edecek" şeklinde konuştu.

'SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ AVRUPA'DA, TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK'

Yüksel Yıldırım, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"FIFA ile çok konuştuk. Bir değişiklik olmayacağı söylendi. Bunu kabullenmek zorunda kaldık. Samsunspor'un, FIFA'da bir dosya ve cezası yok. Samsunspor, FIFA'daki en temiz kulüplerinden biri. Borcu olmayan tek kulübüz. Tahtamız kapalı ama çok karakterli, motive olmuş oyuncu topluluğuyla oynuyoruz. Samsunspor'un hedefi Avrupa'da, Türkiye'yi temsil etmek. Söz verdim, bu sözümü tutmak zorundayım. İnşallah gelecek sezon yapacağımız takviyelerle daha güzel bir Samsunspor olacak. Türkiye'de 4 büyükleri kırmak istiyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Yoksa Türk futbolu kalkınamaz, yazık olur."